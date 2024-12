Papa Francesco ha aperto la Porta Santa della basilica di San Pietro. Comincia il Giubileo 2025 dedicato al tema della "speranza". Bergoglio, arrivato alla porta sulla sedia a rotelle, poco prima del gesto aveva recitato una preghiera dicendo: «Pellegrini nel mondo e testimoni di pace, entriamo nel tempo della misericordia e del perdono, perché a ogni uomo e a ogni donna sia dischiusa la via della speranza che non delude».

Il Pontefice non appare ancora in grande forma dopo il raffreddore dei giorni scorsi che lo aveva costretto a recitare l'Angelus da Casa Santa Marta. Dopo lui hanno varcato la Porta Santa, alcuni concelebranti, religiosi e una cinquantina di fedeli in rappresentanza di varie parti del mondo.

Tra le autorità presenti a San Pietro – come riporta la stampa vaticana – la premier Giorgia Meloni, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, i Capitani Reggenti di San Marino e i vertici dell'Ordine di Malta. Nella basilica si sono riuniti anche seimila fedeli mentre in 25mila stanno seguendo la celebrazione dai maxischermi.

(Unioneonline)

