Il Comitato Nobel norvegese ha deciso di assegnare il Premio Nobel per la pace per il 2021 a Maria Ressa e Dmitry Muratov per gli sforzi compiuti per salvaguardare la libertà di espressione, “condizione preliminare per la democrazia e la pace duratura”.

L’assegnazione “per la loro coraggiosa lotta per la libertà di espressione nelle Filippine e in Russia. Contemporaneamente, sono rappresentanti di tutti i giornalisti che si schierano per questo ideale in un mondo in cui democrazia e libertà di stampa affrontano condizioni sempre più avverse”.

Maria Ressa è da sempre impegnata nel riconoscimento della libertà di espressione contro l’abuso di potere, l’uso della violenza e l’autoritarismo crescente nel suo paese nativo, le Filippine. Nel 2012 ha co-fondato Rappler, un'azienda di media digitali per il giornalismo investigativo, della quale è ancora a capo, non risparmiando critiche alla controversa campagna antidroga del regime di Duterte. Maria Ressa e Rappler hanno anche documentato come i social media siano usati per diffondere fake news, disturbare gli avversari e manipolare l’opinione pubblica.

Dmitry Andreyevich Muratov è stato nel 1993 uno dei fondatori del giornale indipendente Novaja Gazeta, che dirige dal 1995. Novaja Gazeta è il giornale più indipendente della Russia di oggi, con un’integrità di informazione che lo rendono preziosa fonte di notizie su aspetti censurabili della società russa raramente menzionati da altri media. Sin dalla sua nascita nel 1993, Novaja Gazeta ha pubblicato articoli critici su argomenti che vanno dalla corruzione alla violenza per mano della polizia, dagli arresti illegali alle frodi elettorali e ′′fabbriche di troll′′ così come all'uso di forze militari russe sia all'interno che all'esterno del Paese. Gli oppositori di Novaja Gazeta hanno risposto con molestie, minacce, violenza e omicidio. Dall'inizio delle cronache, sei giornalisti sono stati uccisi, tra cui Anna Politkovskaja, autrice di articoli rivelatori sulla guerra in Cecenia. Nonostante i morti e le minacce, il direttore capo Muratov si è rifiutato di abbandonare la politica indipendente del giornale. Ha costantemente difeso il diritto dei suoi cronisti a scrivere ciò che vogliono, purché rispettino gli standard professionali ed etici della professione.

“Il giornalismo libero, indipendente e basato sui fatti serve a proteggere dagli abusi di potere, bugie e propaganda bellica” il commento del Comitato Nobel norvegese. “Questi diritti sono prerequisiti fondamentali per la democrazia e la protezione contro la guerra e i conflitti”, la precisazione. “Quest'anno – la conclusione – l'assegnazione del premio Nobel per la pace è quindi saldamente ancorata alle disposizioni della volontà di Alfred Nobel”.

