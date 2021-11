In Germania, alle prese con una nuova ondata dell’epidemia, il presidente della Turingia Bodo Ramelow ha minacciato: “Non cureremo più i non vaccinati negli ospedali se dovesse salire eccessivamente la pressione sulle strutture sanitarie”.

Ramelow ha ricevuto oltre 1.200 messaggi di odio su Twitter dopo aver pubblicato un post in cui dava notizia di aver ricevuto la terza dose.

La Sassonia diventa invece, a partire da lunedì, il primo Land tedesco a limitare l’accesso a bar, ristoranti ed eventi culturali ai soli vaccinati o guariti da Covid, escludendo inoltre la possibilità del tampone come lasciapassare. Per il governatore Kretschmer introdurre limitazioni per i non vaccinati “è la strada da percorrere per evitare nuovi lockdown”.

Turingia e Sassonia sono i due Stati tedeschi in cui gli ospedali sono più in emergenza.

La possibilità di adottare un Green pass rafforzato in Germania è stata accolta dalla conferenza degli assessori regionali della Salute con il ministro Jens Spahn, che hanno ipotizzato il ricorso al regime più severo del "2G" nelle regioni in cui il Covid dovesse riesplodere al punto da riportare in emergenza gli ospedali.

D’altronde il bollettino di ieri del Robert Koch Institute ha registrato 37.120 casi – si tratta del picco assoluto da inizio pandemia – e 154 decessi.

"Davanti a noi abbiamo settimane difficili", ha avvertito il ministro della Salute tedesco Jens Spahn.I

(Unioneonline/L)

