È il capoterrese don Davide Ambu il diacono che oggi ha letto il Vangelo alla prima Messa celebrata da Papa Leone XIV. Trent’anni, originario della parrocchia S. Efisio di Capoterra, la sua vocazione è nata dopo aver concluso il percorso universitario in ingegneria chimica e che lo ha poi portato ad abbracciare il cammino di fede.

La stessa vocazione che – come ricordato dallo stesso sindaco di Capoterra Beniamino Garau in un post – «lo ha portato a vivere a Roma, dove studia ormai da 5 anni all’Università Pontificia Gregoriana».

«Don Davide Ambu, per noi Davide, nostro compaesano, ha letto il Vangelo alla prima Messa celebrata da Papa Leone XIV», ha annunciato il primo cittadino su Facebook, condividendo anche le foto del momento. Numerosi i commenti dei concittadini che hanno accolto con gioia la notizia. «Un grande orgoglio per Capoterra», scrive un utente. «Don Davide prega per noi», risponde un altro. Enorme anche la soddisfazione di Garau: «Grazie Davide», ha aggiunto nel post.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata