Per i suoi 50 anni di sacerdozio, il cardinale Angelo Becciu ha ricevuto molti messaggi di auguri e tra questi c’era anche quello del Papa.

Secondo quanto riferisce “Il Sismografo”, il portale di informazione vaticana, il pontefice ha inviato un pensiero al porporato originario di Pattada: "Rivolgiamo con fraterna gratitudine le nostre felicitazioni per il lungo ministero, lo zelante impegno nelle missioni diplomatiche della Santa Sede, l'assiduo lavoro svolto per la Santa Sede e per la responsabilità nel testimoniare in opere la parola del Vangelo in un costante sforzo per il bene della Chiesa", recitano le parole di Papa Francesco in occasione della celebrazione, l’8 agosto scorso, che era stata organizzata per Becciu dalla diocesi di Ozieri.

(Unioneonline/s.s.)

