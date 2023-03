Avrebbe provato a rubare una statua sacra di legno in un tempio, ma è stato scoperto e arrestato.

Il bilancio della vacanza del 27enne bresciano, docente di Arti Visive all’Accademia Santa Giulia, sarebbe dunque negativo. L’uomo sarebbe stato fermato dalle autorità locali mentre era intento a raccogliere dei reperti archeologici durante la visita a un tempio a Bhaktapur.

Secondo la difesa avrebbe preso e osservato gli oggetti per poi riporli dove si trovavano in origine. La vicenda è stata confermata da fonti della Farnesina. Le stesse hanno precisato che sul posto non ci sono telecamere e che la normativa nepalese sulla tutela dei beni culturali e sacri è particolarmente severa.

Il fermo, precisano fonti diplomatiche italiane, sarebbe avvenuto lunedì scorso. Immediato l’intervento dell’ambasciata italiana. Il giovane – che ora è stato ricoverato per problemi pregressi di salute – ha ricevuto la visita del console Gianluca Rubagotti, giunto all'ospedale di Katmandu. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi.

