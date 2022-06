L'Ucraina non ha intenzione di attaccare la Russia.

Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky nel corso di un'intervista all'emittente Usa Newsmax TV, commentando indiscrezioni dei media secondo cui Kiev potrebbe utilizzare i sistemi missilistici Himars (che hanno una gittata di 80 chilometri) ricevuti dagli Stati Uniti per colpire obiettivi sul territorio russo.

Il presidente americano Joe Biden, in un editoriale sul New York Times, ha annunciato l'invio a Kiev di sistemi missilistici più avanzati. Ma Zelensky chiarisce: "So che la gente negli Stati Uniti sta dicendo, o qualcuno alla Casa Bianca sta dicendo, che potremmo usarli per attaccare la Russia. Non abbiamo intenzione di attaccare la Russia. Non siamo interessati alla Federazione Russa. Non stiamo combattendo sul loro territorio".

Allo stesso tempo, però, la posizione dell'Ucraina come "perimetro difensivo" per il mondo contro la Russia significa che Kiev non può "cedere" nulla: "Non siamo pronti a cedere nessuno dei nostri territori, perché i nostri territori sono i nostri territori: è la nostra indipendenza, la nostra sovranità; questo è il problema". Il leader ucraino ha riconosciuto che “ci sono alcune difficoltà con alcuni territori. Ci sono alcuni dettagli, ma tutte queste difficoltà potrebbero essere discusse e quelle discussioni sarebbero necessarie per fermare la guerra".

La giornata di ora in ora:

Ore 10 – Il Papa: “Non si usi il grano come arma di guerra”

"Per favore, non si usi il grano, alimento di base, come arma di guerra": è l'appello lanciato dal Papa alla fine dell'udienza generale. Il Pontefice ha fatto riferimento al blocco delle esportazioni a causa del conflitto in Ucraina.

Ore 8.30 – Sale a 243 il bilancio di bambini morti, 446 i feriti

E' salito a 243 il numero dei bambini ucraini morti dall'inizio dell'invasione russa, mentre 446 sono rimasti feriti. Lo ha riferito questa mattina il Parlamento ucraino, secondo quanto riporta il Guardian.

Ore 7 – “Gli Usa invieranno sistemi con gittata di 80 km”

Gli Stati Uniti forniranno all'Ucraina sistemi missilistici Himars, che hanno una gittata di 80 chilometri. Lo riferiscono fonti dell'amministrazione dopo che Joe Biden, in un editoriale sul New York Times, ha annunciato l'invio a Kiev di sistemi missilistici più avanzati. Nei giorni scorsi la Cnn aveva riportato che la Casa Bianca stava preparando un nuovo pacchetto di aiuti militari che avrebbe incluso sistemi di missili a medio/lungo raggio: Multiple Launch Rocket System (Mlrs), capace di lanciare missili sino a 300 km di distanza e l'Himars, una versione più leggera del primo ma capace di sparare lo stesso tipo di munizioni.

