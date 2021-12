Un surfista di 31 anni è stato attaccato e ucciso da uno squalo a Morro Bay, in California.

Lo riporta la Bbc citando autorità statali. In tutta la baia è stato diffuso il divieto di entrare in acqua per 24 ore.

L’uomo è stato tirato fuori dall’acqua da alcuni bagnanti, ma era già morto. La polizia locale ha detto di aver risposto a una segnalazione di una vittima di sesso maschile “non reattiva sulla spiaggia dopo esser stata tirata fuori dall’acqua”.

Gli agenti hanno solo potuto constatarne il decesso, poi hanno ordinato ai bagnanti di non entrare in acqua per le prossime 24 ore.

