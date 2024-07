La premier Giorgia Meloni, in visita in Cina, ha incontrato a Pechino il presidente Xi Jinping.

«C'è una insicurezza crescente a livello internazionale e la Cina è inevitabilmente un interlocutore molto importante per affrontare tutte queste dinamiche a partire dai rispettivi punti di vista per ragionare insieme di come garantire stabilità, pace e un interscambio libero», ha detto la presidente del Consiglio dopo il colloquio con il leader della Repubblica popolare. Aggiungendo: «L'Italia può avere un ruolo importante nel tentativo di creare rapporti commerciali tra Cina a Ue che siano il più possibile equilibrati».

Dal canto suo, Xi ha spiegato che la Cina è disposta a collaborare con l'Italia «per promuovere l'ottimizzazione e il miglioramento della cooperazione tradizionale negli investimenti economici e commerciali, nella produzione industriale, nell'innovazione tecnologica e nei mercati di terzi, nonché per esplorare la cooperazione in aree emergenti come i veicoli elettrici e l'intelligenza artificiale».

Xi ha anche assicurato che Pechino «accoglie con favore le aziende italiane che investono in Cina ed è disposta a importare più prodotti italiani di alta qualità».

Al centro del faccia a faccia – durato 90 minuti - anche i grandi dossier internazionali, dalla guerra in Ucraina ai rischi di un ulteriore aggravamento della situazione in Mediooriente, passando per le tensioni nell’area dell'Indo-Pacifico.

(Unioneonline)

