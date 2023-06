Folla di vip ad Amman per il matrimonio tra il principe ereditario di Giordania Hussein bin Abdullah e Rajwa Al Saif.

Tra gli invitati al royal wedding (al centro dell’attenzione mediatica anche per le voci, poi categoricamente smentite, di festeggiamenti in Sardegna) figurano infatti invitati di primo livello: oltre al presidente Usa Joe Biden e alla first lady Jill si tratta dei rampolli di tutte le più grandi monarchie del mondo: dal principe William d’Inghilterra con la consorte Kate ad Hisakoa e Tsuguko del Giappone, passando per il principi di Danimarca Frederik e Mary, agli eredi della corona di Svezia Victoria e Daniel di Svezia, fino ad arrivare al principe di Norvegia Haakon.

La sposa di Hussein, 28 anni, e futur regina di Giordania è nata il 28 aprile del 1994 a Riad ed il suo nome completo è Rajwa Khaled bin Musaed bin Saif bin Abdulaziz Al Saif.

Il padre, Khalid Al Saif, è un imprenditore e il clan della madre, Azza Al Sudairi, ha un peso determinante nella casa reale saudita.

Il fidanzamento con Hussein della sposa - laureata in architettura alla Syracuse University nello stato di New York - fu annunciato dalla casa reale giordana nell'agosto dello scorso anno.

Quale location per la cerimonia nuziale è stato scelto lo stesso palazzo dove re Abdallah II nel 1993 sposò la regina Rania.

