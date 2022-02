In anni di carriera avrebbe molestato circa 220 donne. E ora l’università presso cui lavorava dovrà rifondere le vittime di quasi 244 milioni di dollari.

Alla sbarra è finito James Heaps, ex ginecologo e docente della Ucla, il celebre ateneo della California.

La blasonata università ha ora accettato di risarcire le centinaia di donna che accusano di aggressione sessuale l’ex ginecologo per fatti che per alcune risalgono addirittura ai primi anni Ottanta.

L'accordo è stata rivelato dopo le cause civili in cui si contestava all'ateneo di aver coperto il comportamento del medico e di non aver preso alcuna misura contro di lui nonostante le segnalazioni.

(Unioneonline/l.f.)

