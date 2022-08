Come annunciato da Gazprom, dalle 5 - ora italiana – di mercoledì 31 agosto le forniture di gas dalla Russia verso l'Unione europea attraverso il Nord Stream sono state completamente interrotte. Lo hanno confermato gli operatori di gasdotti tedeschi Opel e Nel, citati dall'agenzia Tass.

Lo stop avrà una durata prevista di tre giorni e, secondo quanto riferito dal colosso monopolista russo dell'energia, è stato reso necessario per consentire le riparazioni dell'unica unità di compressione del gas rimasta in funzione presso la stazione di Portovaya.

Intanto, prosegue il conflitto in Ucraina, con le forze russe – denuncia Kiev – che avrebbero nuovamente lanciato razzi verso la zona di Zaporizhzhia, dove è in corso la missione dell’Aiea per verificare le condizioni della centrale nucleare attorno alla quale si continua a combattere, con enormi rischi per la sicurezza dell’intero continente europeo.

(QUI tutte le notizie sulla guerra)

(QUI tutti i video del conflitto)

Le notizie di ora in ora:

Kiev non ferma la controffensiva nel sud

L'Ucraina continua la sua offensiva contro le forze di Mosca nella parte meridionale del Paese,

facendo arretrare la linea del fronte nemico "in alcuni punti" grazie a difese russe "relativamente poco solide": lo scrive l'intelligence britannica nel suo aggiornamento quotidiano sulla situazione nel Paese.

***

Grano, salpano altre tre navi

Tre navi cariche di cereali ucraini lasceranno oggi i porti del Paese dirette in Spagna e Turchia:

lo ha reso noto il Centro congiunto di coordinamento (Jcc) istituito a Istanbul. Lo riporta Interfax.

***

Aiea verso Zaporizhzhia

Un convoglio di auto della missione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha lasciato mercoledì mattina Kiev si è diretto verso la centrale nucleare di Zaporizhzhia a Energodar, secondo testimoni citati da media internazionali.

© Riproduzione riservata