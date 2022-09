Fuga di massa dalla Russia con lunghe code di auto che si sono formate nella notte al confine con la Georgia. Si tratta soprattutto di uomini che intendono lasciare il Paese per evitare di essere forzatamente arruolati e inviati a combattere in Ucraina.

Secondo il Cremlino, però, si tratta di notizie “ingigantite”, mentre alcuni testimoni raccontano che la fila di macchine al checkpoint di Upper Lars sia arrivata a circa 5 chilometri, mentre un altro gruppo ha affermato che ci sono volute sette ore per attraversare il confine.

Un uomo ha spiegato alla BBC di aver preso il passaporto e di essersi diretto al confine senza neanche fare le valigie subito dopo l'annuncio del presidente Vladimir Putin: "Mi spezzerò un braccio, una gamba, qualsiasi cosa pur di evitare di partire".

Intanto nell’estremo oriente russo, nella Kamchatka, si sono aperti i primi seggi elettorali per il referendum relativo all’annessione alla Russia dei territori occupati in Ucraina. Proprio in quell’area si trovano numerosi sfollati dalle repubbliche autoproclamate di Donetsk e Lugansk e delle regioni di Kherson e Zaporozhye.

Per quanto riguarda le operazioni belliche, Putin – riferisce la Cnn – avrebbe impartito ordini tattici direttamente ai generali che operano sul campo. Si tratterebbe di una “strategia inusuale” per le forze armate moderne, che potrebbe essere indice di una “struttura di comando disfunzionale”.

(Unioneonline)

(QUI tutte le notizie sulla guerra)

(QUI tutti i video del conflitto)

© Riproduzione riservata