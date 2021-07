Grande paura e la gente che si è riversata in strada, a nord di Teheran, dopo che si è sentita una forte esplosione nella zona, avvertita anche nel nordovest e nell'ovest della capitale iraniana.

I vigili del fuoco sono stati inviati sul posto, che si trova vicino a Mellat Park. Ma anche all'Organizzazione per lo sviluppo e il rinnovamento industriale dell'Iran (Idro), coinvolta in attività nucleari, missilistiche e aerospaziali in collaborazione con l'Organizzazione per l'energia atomica dell'Iran (Aeoi).

Accanto al parco si trova anche l'edificio della radio e della tv di stato iraniana.

Diversi video sui social media mostrano fumo denso nel luogo dell'esplosione.

L'agenzia di stampa statale Irna ha citato il vicecapo della polizia Hamidreza Goudarzi dicendo che finora non sono state segnalate vittime o danni particolari e che sono in corso indagini sulle cause dell'esplosione.

(Unioneonline/v.l.)

