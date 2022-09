Benjamin Giorgio Galli, 27 anni originario di Varese, è morto mentre stava combattendo con la Legione Internazionale di difesa dell'Ucraina contro l'esercito russo.

Sul profilo Facebook del giovane, che compare in divisa e con l’arma in pugno, ci sono le condoglianze alla famiglia e un messaggio in cui viene definito “eroe dell’Ucraina”.

“Lo zio migliore del mondo, mi manchi”, ha scritto sempre su Facebook la sorella Anna ricevendo le condoglianze. “Ti voglio bene, sarai sempre nei miei pensieri, il tuo sorriso sarà nelle mie preghiere, fratello Ben, eroe dell'Ucraina", ha scritto in inglese un suo commilitone.

Cresciuto in provincia di Varese, Galli si era trasferito in Olanda dove aveva anche preso la cittadinanza. Dalla primavera scorsa era in Ucraina, arruolato tre le file dell’esercito di Kiev: postava anche sul suo profilo diverse foto in divisa.

