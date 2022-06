Le forze ucraine sono bloccate a Severodonetsk, da giorni teatro della battaglia nell'est, e "quelle unità militari ucraine che sono lì hanno due opzioni: seguire l'esempio dei loro colleghi e arrendersi, o morire. Non hanno altra opzione".

Lo ha detto in un incontro con la stampa, come riporta Ria Novosti, il vice capo del dipartimento della Milizia popolare della sedicente Repubblica Popolare del Donetsk Eduard Basurin. Le forze russe avrebbero distrutto un ponte che collega la città di Severodonetsk alla vicina e gemella città di Lysychansk, impedendo così di fatto la possibile evacuazione di molti civili lungo quella traiettoria.

I russi, afferma lo stato maggiore ucraino, stanno concentrando gli sforzi "per condurre un'offensiva e circondare le nostre truppe nei distretti di Severodonetsk e Lysychansk e nel bloccare le rotte logistiche da Bakhmut".

Sono ancora circa 500 i civili che rimangono all'interno dell'impianto chimico Azot a Severodonetsk, secondo le autorità locali citate dal Kiev Independent. Il governatore dell'oblast ucraino estremorientale di Lugansk, Serhiy Haidai, spiega che tra queste persone ci sono circa 40 bambini.

Due giorni fa bombardamenti russi sulla fabbrica hanno provocato la perdita di tonnellate di petrolio e lo scoppio di un violento incendio. I civili hanno iniziato successivamente a lasciare l'impianto, in cui si sono rifugiate circa 800 persone compresi militari.

Intanto, come dichiarato dal direttore del Primo dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo, Alexey Paramonov, la Russia accoglie con favore gli sforzi di mediazione della Santa Sede nel conflitto in Ucraina. "La dirigenza vaticana ha ripetutamente dichiarato la propria disponibilità a fornire ogni possibile assistenza per raggiungere la pace e porre fine alle ostilità in Ucraina. Queste affermazioni sono confermate nella pratica. Manteniamo un dialogo aperto e riservato su una serie di questioni, principalmente legate alla situazione umanitaria in Ucraina", ha detto Paramonov a Ria Novosti.

La giornata di ora in ora:

Ore 11.55 – 18.000 tonnellate di mais già in Spagna via Polonia

Ha appena raggiunto il porto di La Coruña, nel nord-ovest della Spagna, una nave da trasporto con un carico di 18.000 tonnellate di mais provenienti dall'Ucraina: lo riporta l'agenzia di stampa Efe. Il carico, trasportato dalla nave Alppila, è giunto in Galizia dopo un viaggio via terra dall'Ucraina fino al porto polacco di Świnoujście, poi via mare con scalo intermedio a Brunsbüttel, in Germania: si tratta di una delle rotte alternative ideate per evitare il blocco russo nel Mar Nero. La merce sarà scaricata durante la giornata di oggi.

Ore 10.40 – Filorussi: "A Severodonetsk per gli ucraini o resa o morte”

Ore 9.40 – Mosca: “Dialogo aperto e riservato con il Vaticano”

La Russia accoglie con favore gli sforzi di mediazione della Santa Sede nel conflitto in Ucraina. Lo afferma in un'intervista a Ria Novosti il direttore del Primo dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo, Alexey Paramonov. "La dirigenza vaticana ha ripetutamente dichiarato la propria disponibilità a fornire ogni possibile assistenza per raggiungere la pace e porre fine alle ostilità in Ucraina. Queste affermazioni sono confermate nella pratica. Manteniamo un dialogo aperto e riservato su una serie di questioni, principalmente legate alla situazione umanitaria in Ucraina", ha detto Paramonov.

Ore 8.50 – Kiev, bombe russe sul ponte a Severodonetsk

Le forze russe hanno distrutto un ponte che collega la città di Severodonetsk alla vicina e gemella città di Lysychansk, impedendo così di fatto la possibile evacuazione di molti civili lungo quella traiettoria. Lo riferiscono responsabili locali citati dal Guardian. In particolare, il governatore della regione di Lugansk, Serhiy Gaidai, ha affermato che i militari russi hanno distrutto un ponte che collega le due città e che al momento soltanto uno di tre ponti che collega le due città resta praticabile.

