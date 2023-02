È di sei morti, di cui quattro bambini sotto gli otto anni, il bilancio di un incendio in una palazzina in Quebec, in Canada.

I pompieri quando sono giunti sul posto era già troppo tardi.

Le vittime dormivano quando le fiamme si sono diffuse.

Al momento non è ancora chiaro cosa le abbia provocate.

(Unioneonline/v.l.)

