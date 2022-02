Un’esplosione si è verificata in una miniera in Colombia. Un primo bilancio stilato dai soccorritori sul posto parla di 10 morti e 5 dispersi, numeri che si aggiornano di ora in ora.

L’incidente è avvenuto tra i comuni di Tasco e Socha, nel sito La Chapa, e sarebbe stato causato da un accumulo di gas. I cinque minatori che mancano all’appello sarebbero rimasti intrappolati e le probabilità di recuperarli vivi sono molto basse.

L'Agenzia mineraria nazionale ha fatto sapere che la struttura era in fase di costruzione e consolidamento e che non disponeva ancora dei permessi di estrazione.

(Unioneonline/s.s.)

