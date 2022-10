"La Turchia è pronta a contribuire alla ricerca di una soluzione pacifica al conflitto ucraino”.

È quanto ha riferito al leader russo Vladimir Putin il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, nel corso di un colloquio colloquio telefonico incentrato proprio sulla guerra in corso in Ucraina.

Al numero uno di Mosca Erdogan “ha ribadito di essere pronto a fare la propria parte per la risoluzione pacifica della questione ucraina, in un modo che possa essere un vantaggio per tutti”.

(Unioneonline/l.f.)

