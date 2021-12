È Elon Musk la persona dell'Anno 2021 per il Time. "L'uomo che aspira a salvare il Pianeta e a darcene un altro dove potremo abitare: clown, genio, bastian contrario, visionario, industriale, showman: un folle ibrido di Thomas Edison, P.T. Barnum, Andrew Carnegie e il Doctor Manhattan di ‘Watchmen’, scrive la rivista americana per definire il Ceo di Tesla e Space X.

La copertina del Time (Ansa)

Musk, 50enne nato a Pretoria, in Sudafrica, ha conquistato la copertina che celebra la persona o il concetto più significativo dell'anno che sta per concludersi. "È emerso – ha aggiunto il direttore Edward Felsenthal - non solo come la persona più ricca del mondo, ma anche come l’esempio più ricco di una massiccia trasformazione della società”.

(Unioneonline/s.s.)

