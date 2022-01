Un elicottero militare israeliano è precipitato nel Mediterraneo. I due piloti a bordo sono morti e una terza persona è rimasta ferita.

Secondo quanto comunica l'Esercito, il velivolo – del tipo Atalef – si è schiantato in mare davanti alla costa della città settentrionale di Haifa mentre era in corso un volo di addestramento. Il comandante dell'aeronautica militare israeliana, Amikam Norkin, ha annunciato un blocco temporaneo delle attività di addestramento. Mentre un alto ufficiale è stato nominato alla guida di una squadra investigativa per esaminare "l'incidente", ha annunciato l'esercito, senza fornire indicazioni sulle cause della sciagura.

