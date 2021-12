Il piccolo Eitan Biran è partito dall’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv per rientrare in Italia. Assieme a lui la zia Aya Biran Nirko, suo marito Or e le loro due figlie.

La notizia è stata confermata in una nota dal portavoce della famiglia Biran.

“Eitan - ha detto il portavoce - torna a casa della zia, che è accanto alla casa dove è cresciuto da quando aveva un mese, la casa dei suoi genitori defunti, che è anche vicina alla casa dei nonni da parte del padre che li aspettano il suo ritorno”.

Nella nota si sottolinea anche che Eitan torna a casa con “il suo tutore legale”, zia Aya appunto.

“Le procedure per la restituzione dei passaporti e per garantire un passaggio agevole, veloce e sicuro all'aeroporto e al controllo di frontiera in Israele sono state supervisionate a distanza dagli avvocati della famiglia Biran, Shmuel Moran e Avi Chimi”, si precisa.

"Dopo 84 giorni da quando è stato allontanato illegalmente dalla sua casa, Eitan - ha aggiunto il portavoce - tornerà ora alla routine della sua vita, a tutti gli ambienti medici, terapeutici ed educativi, ai suoi amici del quartiere e alla scuola, alla comunità in cui è cresciuto e al suo adorato gatto Oliver”.

