Mondo dell’arte in lutto per la morte dello scultore e pittore colombiano Fernando Botero. Aveva 91 anni.

Era conosciuto in tutto il mondo per le figure umane voluminose rappresentate nelle sue opere. A confermare la notizia il quotidiano colombiano “El Tiempo”, che ha definito Botero «l'artista colombiano più grande di tutti i tempi». Celebre anche il suo amore per l’Italia e – in particolare – per Pietrasanta, dove aveva una casa e uno studio.

Ad annunciare per primi la morte sono stati i microfoni dell’emittente “W Radio”.

