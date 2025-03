Gérard Depardieu in tribunale a Parigi per la prima udienza del processo che lo vede imputato per violenze sessuali e molestie.

All’arrivo al palazzo di giustizia della capitale francese l’attore è stato accolto da una manifestazione di femministe che intonava slogan come “Vittime, vi crediamo; stupratori, vi vediamo” e “Ne toccate una? Reagiamo tutte”.

Depardieu non ha rilasciato commenti, ma il suo legale ha affermato: «Le accuse? Sono tutte falsità».

A denunciare l’attore francese sono state due donne che lavoravano sul set di un film che lo vedeva protagonista nel 2021.

(Unioneonline)

