Dal 23 al 27 settembre si terrà il refenrendum per l’annessione alla Russia nelle autoproclamate Repubbliche di Lugansk e Donetsk, le due grandi Regioni del Donbass. Lo hanno deciso di Parlamenti dei due oblast, che formalmente sono parte dell’Ucraina. Poco dopo è arrivato l’annuncio che analogo referendum verrà fatto nelle stesse date nella Regione di Kherson: lo ha fatto Vladimir Saldo, capo dell'amministrazione civile-militare della regione occupata dai russi.

“I popoli del Donbass vogliono essere padroni del proprio destino”, ha commentato il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov.

Per Kiev invece si tratta di una mossa “dettata dalla paura”. “Ricatto ingenuo con minacce, referendum e mobilitazioni di chi sa combattere solo contro bambini e persone pacifiche, così appare la paura della sconfitta. L’Ucraina risolverà la questione, la minaccia può essere eliminata solo con la forza”, ha detto il capo dell'Ufficio del presidente ucraino Zelensky, Andriy Yermak.

Intanto il presidente turco Erdogan lascia trapelare ottimismo sulle intenzioni di Putin: “Ci siamo incontrati in Uzbekistan e abbiamo avuto discussioni molto approfondite. Mi sta dimostrando che è disposto a porre fine a questa situazione il prima possibile”.

Ma ieri si è sfiorato il disastro con i missili dei soldati di Mosca sparati sulla regione meridionale ucraina di Mykolaiv che sono caduti a soli 300 metri dai reattori della centrale nucleare di Pivdennoukrainsk, la seconda più grande del Paese.

"L'onda d'urto ha danneggiato gli edifici della centrale. Sono state scollegate anche tre linee elettriche ad alta tensione", ha spiegato l'operatore di Kiev, Energoatom, precisando poi che "attualmente tutte e tre le unità di potenza della centrale funzionano normalmente" e "non ci sono vittime tra il personale".

“La Russia – ha denunciato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky - mette in pericolo il mondo intero. Dobbiamo fermarla prima che sia troppo tardi".

La giornata di ora in ora:

Kiev: “Un tribunale di Norimberga per i russi”

Il governo di Kiev spera di utilizzare il palcoscenico della 77esima assemblea generale dell'Onu, che si apre oggi, per sostenere la propria richiesta di un tribunale speciale contro i crimini di guerra russi in Ucraina, sullo stile di quello di Norimberga. Una richiesta resa ancora più urgente dalla scoperta di nuove atrocità a Izyum. Lo ha detto a Politico Andriy Smyrnov, vice capo dell'ufficio del presidente Volodimir Zelensky, che interverrà domani in aula con un video registrato.

***

Crolla la Borsa di Mosca dopo l'annuncio dei referendum

Gli indici della Borsa di Mosca sono crollati di oltre il 10% subito dopo l'annuncio dei referendum per l'annessione alla Russia nel Donbass e nella regione di Kherson. Successivamente c'è stata una parziale ripresa, con l'indice Moex che poco dopo le 15 ora locale (le 14 in Italia) segnava un arretramento di quasi l'8% e quello Rts in calo del 7,76%.

***

Referendum anche a Kherson

Un referendum sull'annessione alla Russia si svolgerà anche nella regione di Kherson, in Ucraina, dal 23 al 27 settembre. Lo annuncia Vladimir Saldo, capo dell'amministrazione civile-militare della regione occupata dai russi, citato da Interfax.

***

Kiev: "Mosca minaccia col referendum, ma ha paura”

"Ricatto ingenuo con minacce e storie dell'orrore di 'referendum' e 'mobilitazioni' di chi sa combattere solo contro bambini e persone pacifiche. Ecco come appare la paura della sconfitta. Il nemico ha paura, manipola primitivamente. L'Ucraina risolverà la questione russa. La minaccia può essere eliminata solo con la forza". Così il capo dell'Ufficio del presidente ucraino Zelensky, Andriy Yermak, commenta su Telegram l'annuncio di referendum nelle regioni occupate e l'inasprimento della Duma delle pene in caso ai renitenti alla leva di "mobilitazione generale".

***

Lavrov: "I popoli del Donbass vogliono essere padroni del proprio destino”

"I popoli del Donbass vogliono essere padroni del proprio destino". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov in merito ai referendum nelle autoproclamate repubbliche filorusse sull'unione con la Russia. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti.

***

Referendum sull’annessione di Donetsk e Lugansk alla Russia dal 23 al 27 settembre

Il referendum nell'autoproclamata Repubblica di Lugansk sull'annessione con la Russia avrà luogo dal 23 al 27 settembre. Lo ha detto il vice presidente del Parlamento, Dmitry Khoroshilov, citato dalla Tass. Stesso referendum avrà luogo negli stessi giorni nell’autoproclamata Repubblica di Donetsk.

***

Erdogan: “Ho l'impressione che Putin voglia concludere la guerra”

"In Uzbekistan, mi sono incontrato con il presidente Putin e abbiamo avuto discussioni molto approfondite con lui. E mi sta dimostrando che è disposto a porre fine a questa situazione il prima possibile. Questa è stata la mia impressione, perché il modo in cui si stanno svolgendo le cose ora è piuttosto problematico; 200 ostaggi saranno scambiati in seguito a un accordo tra le parti. Penso che si farà un passo avanti significativo". Così il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, in un'intervista alla tv americana Pbs, ripresa dal Guardian aggiungendo che il suo obiettivo "è porre fine a questa battaglia con la pace".

***

Mosca, “i referendum per l’annessione del Donbass vanno fatti”

"I referendum nel Donbass sono di grande importanza non solo per la protezione sistemica dei residenti della Repubblica del Lugansk e del Donetsk e di altri territori liberati, ma anche per il ripristino della giustizia storica". Così il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitri Medvedev, spinge su Telegram a fare i referendum di annessione nelle cosiddette repubbliche separatiste filorusse in Ucraina. "L'invasione del territorio della Russia è un crimine che consente l'uso di tutte le forze di autodifesa", aggiunge spiegando che per questo i referendum "sono così temuti a Kiev e in Occidente" e "devono essere tenuti".

***

Kiev, "distrutto traghetto per trasporto soldati russi”

Le forze armate ucraine hanno affondato un traghetto che trasportava truppe e attrezzature russe attraverso il fiume Dnieper, nei pressi di Nova Kakhovka, nella regione di Kherson. Lo riferisce il Kyiv Independent. In una dichiarazione su Facebook, l'esercito ucraino ha affermato che: "I tentativi di costruire un passaggio non hanno resistito al fuoco delle forze ucraine e sono stati fermati".

