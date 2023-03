Per la prima volta un ex presidente americano viene coinvolto in un processo penale. Il caso è quello che vede protagonista Donald Trump: verrà incriminato per la vicenda della pornostar Stormy Daniels. I capi di accusa nell’ambito dell’inchiesta da parte della Procura di Manhattan sono oltre 30 e riguardano la frode aziendale.

Secondo il suo avvocato, il tycoon dovrebbe consegnarsi alle autorità martedì.

L’incriminazione è stata approvata dal Gran Giurì. A mettere nei guai Trump, ricostruisce il New York Times, è stata la pornostar Stormy Daniels: era il 2016, epoca di campagna elettorale per la Casa Bianca, e la donna avrebbe ricevuto un pagamento in nero affinché non rivelasse la relazione avuta con Trump. Lui invece si è sempre detto estraneo a questa ricostruzione e parla di una «persecuzione politica».

Ma chi è Stormy Daniels? Il suo vero nome è Stephanie Clifford, di lei si è parlato molto qualche anno fa: nel 2018 aveva raccontato di aver ricevuto minacce al fine di non divulgare la storia avuta 12 anni prima con quello che all’epoca era il magnate Donald Trump, futuro presidente degli Stati Uniti. Un mese prima delle elezioni, nell’ottobre del 2016, avrebbe ricevuto 130mila dollari da Michael Cohen (avvocato del tycoon) per pagare il suo silenzio. Protagonista di oltre 150 film per adulti, ha avuto un’infanzia difficile, caratterizzata da situazioni di indigenza. Era ancora minorenne quando per la prima volta si è esibita come “spalla” a uno spogliarello, anche se il suo sogno è sempre stato quello di fare la giornalista.

L’accordo che avrebbe stipulato per la vicenda Trump, aveva anche sottolineato attraverso il suo avvocato, non era stato firmato dal diretto interessato e per questo non avrebbe avuto alcuna validità.

