Disgelo tra i duchi ribelli e la Royal Family.

La famiglia reale britannica ha infatti invitato Harry e Meghan ad affacciarsi con il resto dei vertici della dinastia dal balcone di Buckingham Palace per il tradizionale corteo di Trooping the Colour che a giugno segnerà il clou delle celebrazioni del Giubileo di Platino, il 70esimo anno di regno di Elisabetta II.

Ne dà notizia il Guardian quando mancano appena due giorni al 96esimo compleanno di Sua Maestà.

L’invito è arrivato durante la visita a sorpresa di Harry e Meghan, che la scorsa settimana sono andati nel castello di Windsor per incontrare prima la sovrana, poi il padre del principe ed erede al trono Carlo.

Era il primo ritorno in coppia per i due nel Regno dopo il traumatico strappo del 2020, con il trasferimento negli Usa e la rinuncia al ruolo di membri senior del casato. Interpretato come un tendere la mano in segno di pace dopo le polemiche e i veleni della cosiddetta “Megxit”.

Non è chiaro se i due abbiano risposto all’invito, ma secondo i media d’Oltremanica Harry e Meghan hanno concordato con Elisabetta e Carlo di tornare a giugno in Gran Bretagna con i figlioletti Archie e Lillibet: l’ultima è nata lo scorso anno in California, né il nonno né la bisnonna l’hanno mai vista di persona.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata