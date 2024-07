Una bimba di due mesi che era con il papà questa mattina su una spiaggia a Formentera, alle Baleari, è morta dopo essere stata investita da una frana di materiale roccioso che si è staccata da una parete di argilla antistante l'arenile.

Immediati i soccorsi che hanno prima stabilizzato e poi trasferito la piccola all'ospedale di Formentera e, da là, in elicottero a quello di Ibiza. Ma la neonata non ce l'ha fatta.

Per la frana, con la caduta di rocce di grosse dimensioni, è rimasto ferito in maniera meno grave anche il papà della bimba, un uomo di 33 anni, a sua volta ricoverato in ospedale.

La frana è avvenuta verso le 9,37 sulla spiaggia di Es Copinar, situata nella parte più meridionale di Migion, al sud dell'isola, con tratti di sabbia e roccia e senza bagnini.

I servizi di emergenza, accorsi sul posto con due ambulanze con supporti vitali, la guardia civile e i vigili del fuoco, hanno cercato di stabilizzare la piccola, mentre la polizia locale ha transennato la zona.

Il magistrato di turno ha disposto un'inchiesta sull'accaduto.

