Morti e feriti in Sudafrica a seguito del crollo di una diga in una miniera. L’incidente, avvenuto nella zona di Jagersfontein, ha causato inondazioni che hanno spazzato via case e automobili. Un fiume di fango e acqua si è riversato su una vicina area residenziale.

Le vittime accertate sono 3, decine di persone sono state soccorse.

L'azienda elettrica statale Eskom ha affermato in una nota che Jagersfontein è rimasta senza elettricità dopo che una delle sue centrali sotterranee è stata "avvolta dal fango", precisando che "è impossibile stimare quando verrà ripristinata la fornitura (di elettricità) o determinare l'entità del danno".

(Unioneonline/s.s.)

