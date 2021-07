Dieci i morti e una trentina di feriti.

Questo il bilancio – ancora provvisorio – del tragico incidente stradale che si è verificato questa mattina, poco dopo le sei, vicino a Slavonski Brod, in Croazia, lungo l'autostrada Belgrado-Zagabria.

Un pullman, proveniente da Pristina in Kosovo e diretto a Francoforte in Germania, è uscito di strada per cause ancora da accertare.

Secondo le prime informazioni, il numero delle vittime potrebbe crescere ancora, dal momento che molti dei feriti sono in gravi condizioni.

Il mezzo era pieno, con a bordo una sessantina di viaggiatori.

Al momento non è noto se tra i morti ci siano anche dei bambini o dei minori.

Sul fatto è stata aperta un’indagine da parte della polizia locale.

Non ci sono ancora ipotesi sulle cause, ma le immagini mostrano il pullman che, dopo essere uscito fuori strada, si è ribaltato su di un lato.

Si tratta di uno dei più gravi incidenti stradali nella storia della Croazia.

(Unioneonline/F)

