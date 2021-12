La pandemia di Covid ha condizionato e sconvolto i piani di milioni di persone nel mondo, costringendole a rinunciare a viaggiare in occasione del Natale, per tornare a casa, dalle proprie famiglie, oppure semplicemente per turismo.

Basti pensare che nel solo giorno della vigilia sono stati circa tremila i voli cancellati in tutto il mondo proprio a causa dell'emergenza virus. Un quarto delle cancellazioni si è registrato negli Stati Uniti.

Solo sito Flightaware ha registrato 2.116 cancellazioni confermate, di cui 499 legate ai viaggi negli Usa. Nel giorno dell’anti-vigilia, invece, sempre secondo lo stesso sito specializzato, i voli annullati erano stati 2.231.

Tra le cause principali, hanno riferito diverse compagnie aeree, ci sono i contagi registrati tra membri degli equipaggi di volo.

"Il picco dei casi di Omicron nel Paese questa settimana ha avuto un impatto diretto sui nostri equipaggi e sulle persone che gestiscono le nostre operazioni", ha spiegato la United Airlines, che solo il 24 dicembre ha annullato 170 voli.

(Unioneonline/l.f.)

