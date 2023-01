«Mascherine al chiuso e in luoghi affollati», questa la raccomandazione l’Organizzazione mondiale della sanità nel suo ultimo aggiornamento delle linee guida per il Covid-19.

Le mascherine «continuano ad essere uno strumento potente contro il virus: sono consigliate a seguito di una recente esposizione a Covid, quando qualcuno ha o sospetta di avere Covid, se si è ad alto rischio di Covid grave e per chiunque si trovi in uno spazio affollato, chiuso o scarsamente ventilato. L'aggiornamento ne raccomanda l'uso indipendentemente dalla situazione epidemiologica locale, data l'attuale diffusione del Covid a livello globale», fa sapere l’Oms.

Analogamente alle raccomandazioni precedenti, un ulteriore avvertimento: ci sono altri casi infatti in cui può essere suggerito l'uso della mascherina, sulla base di una valutazione del rischio. I fattori da considerare includono le tendenze epidemiologiche locali o l'aumento dei livelli di ospedalizzazione, i livelli di copertura vaccinale e di immunità nella comunità e il contesto in cui si trovano le persone.

A testimoniare la portata dei contagi, ancora alta e in rapido cambiamento, arrivano i dati dell’Università di Pechino, riportati dalla BBC. Sino all’11 gennaio sarebbero circa 900 milioni i cinesi che hanno contratto il virus e il rapporto stima che il 64% della popolazione del paese abbia contratto il Covid. Il picco dei contagi è comunque destinato a durare per almeno due o tre mesi, secondo l'epidemiologo Zeng Guang, ex capo del Centro cinese per il controllo delle malattie (Cdc). E la situazione potrebbe peggiorare perché centinaia di milioni di cinesi stanno per viaggiare verso le loro città d'origine – molti per la prima volta dall'inizio della pandemia – in vista del capodanno lunare del 23 gennaio.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata