Decine di migliaia di persone in piazza in Brasile per protestare contro il presidente Jair Bolsonaro e contro la gestione, da parte del suo governo, della crisi, sanitaria, sociale ed economica, innescata dall’epidemia di Covid, che nel Paese sudamericano ha fatto registrare da inizio emergenza 459.045 vittime a fronte

di 16.391.930 casi accertati.

I contestatori hanno sfilato per le strade delle principali città, tra cui San Paolo, Rio de Janeiro e Brasilia, in quella che secondo alcuni osservatori è stata la più grande manifestazione che il Paese abbia mai visto dall'inizio della pandemia.

I dimostranti hanno mostrato striscioni e gridato slogan per chiedere l'impeachment di Bolsonaro, accusato di aver sbagliato la strategia di contenimento dei contagi e in molti casi di aver addirittura negato la gravità della situazione. Nel mirino anche la campagna vaccinale che procede a rilento: in Brasile, infatti, finora sono stati vaccinati solo 19 milioni di abitanti, pari al 9% della popolazione di oltre 210 milioni di abitanti.

