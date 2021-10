La Corea del Nord avrebbe lanciato da un sottomarino un missile balistico verso il Mar del Giappone. Sul caso “stanno svolgendo un’approfondita indagine le autorità d’intelligence di Corea del Sud e Stati Uniti”, scrive in una nota il Comando di Stato maggiore congiunto di Seul. Il tutto sarebbe avvenuto mentre i principali inviati nucleari di Corea del Sud, Usa e Giappone sono a Washington per discutere gli sforzi congiunti per riportare Pyongyang al tavolo negoziale tra aiuti umanitari e altri incentivi.

L'Ufficio di presidenza di Seul, intanto, ha riunito d'urgenza il Consiglio di sicurezza nazionale per esaminare la situazione e dare una risposta al lancio balistico.

Per ora comunque si ipotizza che il missile a corto raggio e non identificato sia un SLBM (Submarine-launched ballistic missile, ndr).

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata