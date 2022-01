Raro ingresso clandestino in Corea del Nord via terra dal Sud. Una persone “non identificata” è entrata in Corea del Nord il giorno di Capodanno, ha riferito l’esercito di Seul, sottolineando che si tratta di un attraversamento “estremamente raro” del confine ultra-fortificato che dal 1953 separa i due Paesi.

L'individuo è stato rilevato sabato dalle apparecchiature di sorveglianza nella "zona demilitarizzata" che divide la penisola coreana alle 21:20 ora locale, ha affermato il Comitato congiunto dei capi di stato maggiore della Corea del Sud.

"È stato confermato che la persona ha attraversato la linea di demarcazione militare verso il Nord", ha aggiunto il comunicato specificando che le autorità sudcoreane hanno inviato un messaggio alle autorità nordcoreane in merito all'accaduto.

Repressione e povertà hanno portato più di 30mila persone a fuggire dal Nord al Sud nei decenni successivi alla guerra di Corea, ma gli attraversamenti nella direzione opposta sono estremamente rari.

E anche chi fugge da Nord a Sud, lo fa andando prima in Cina per poi dirigersi in Corea del Sud. In pochissimi hanno osato attraversare la zona demilitarizzata, disseminata di mine e filo spinato e con una massiccia presenza di militari su entrambi i lati.

(Unioneonline/L)

