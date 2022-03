Un 36enne di Monserrato, Jonathan Pireddu, è morto nella notte tra martedì e ieri in un tragico incidente in sella a una moto a Patong, nell'isola di Phuket, nella Thailandia che da tempo era diventata la sua seconda casa.

Dalle prime ricostruzioni sembra che non si sia accorto di un cantiere, non segnalato, e dopo essere finito contro un masso abbia sbattuto su un blocco di cemento morendo praticamente sul colpo. Con lui, in sella a un'altra moto, c'era un amico che ha evitato per un soffio di restare coinvolto in un incidente simile.

Il giovane tornava a Monserrato, dai suoi parenti e dagli amici, tutti gli anni per alcuni mesi. Poi ripartiva per la Thailandia, dove collaborava con diverse società di noleggio mezzi e agenzie di turismo. La notizia è arrivata come un ciclone, travolgendo gli anziani genitori, la sorella e i tanti amici del giovane.

I parenti più stretti si sono attivati per raggiungere la Thailandia, anche se non sembra essere facile.

(Unioneonline)

