Doveva tornare in Italia, destinazione Bari, ma stava finendo a Bali.

Disavventura per l’influencer Marco Togni, che ha un nutrito seguito su Instagram e TikTok per i contenuti che condivide sul Giappone, dove vive da oltre quindici anni.

«Hanno confuso la R con la L e invece di farmi arrivare a Bari, mi fanno andare a Bali, in Indonesia», ha raccontato. Per fortuna se n’è accorto in tempo e si è rifiutato di salire sull’aereo.

Ecco com’è andata la faccenda: «Un po' di giorni fa chiamo il concierge della mia carta di credito. Gli dico che devo andare a Trani in Puglia, quindi da Tokyo devo andare fino all'aeroporto di Bari. Mi prenota tutto, arrivo qua in aeroporto, mi danno i biglietti, guardo: scalo a Giacarta. Ma se devo andare in Puglia, lo scalo non può essere a Giacarta!».

E infatti la destinazione era sbagliata: Bali, Indonesia.

Togni doveva andare in Puglia per presentare il suo libro "Giappone: la mia guida di viaggio” alla prima edizione di «Follow Me», il Festival dei giovani di Trani. Alla fine ha ricomprato i biglietti, e ce l’ha fatta.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata