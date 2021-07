Un colpo da film. Ma l’Arsenio Lupin in questione è una signora romena che, con grande maestria, è riuscita a rubare dei diamanti del valore di quasi 5 milioni di euro in una gioielleria di lusso nel centro di Londra.

Come ha fatto? Semplice, li ha scambiati con alcuni sassolini.

La clamorosa rapina è avvenuta il 10 marzo 2016, ma i dettagli sono emersi al processo che si è aperto solo in questi giorni.

Lulu Lakatos all’epoca dei fatti aveva 55 anni. Si è presentata nella gioielleria di Boodles spacciandosi per un’esperta di gemme preziose, con il falso nome di Anna si era fatta assumere come consulente da diversi imprenditori russi che volevano acquistare gioielli nel negozio. E con queste credenziali si era fatta ricevere dal direttore, Nicholas Wainwright, dicendogli che era stata incaricata di esaminare e valutare diversi diamanti.

In questo modo ha avuto accesso al caveau, dove hanno sottoposto alla sua attenzione sette diamanti, uno dei quali del valore di oltre 2,5 milioni di euro.

Lei li ha esaminati e pesati, per poi avvolgerli uno ad uno in carta velina e metterli all’interno di scatole opache, inserite a loro volta in una borsa con cerniera richiusa con un lucchetto. Ed è in questo momento che, approfittando di un attimo di distrazione del direttore, chiamato da un sedicente uomo d’affari russo che era d’accordo con la ladra, in pochissimi secondi ha sostituito la borsa con i diamanti con un’altra, identica, al cui interno c’erano sette sassolini.

Quindi ha salutato, ha lasciato la gioielleria ed è scappata in Francia con due complici su un’auto a noleggio. Quando si sono accorti del furto era già troppo tardi.

Ma la ladra, dopo più di 4 anni di latitanza, è stata arrestata in Francia ed estradata nel Regno Unito. Due suoi complici, Christophe Stankovic and Mickael Jovanovic, hanno confessato e sono già stati condannati per associazione a delinquere finalizzata al furto: in questi giorni si è aperto il processo a carico di Lakatos.

