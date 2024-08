«Hezbollah è pronto a colpire Israele indipendentemente dall'Iran»: è quanto sostiene la Cnn, che cita due fonti vicine all'intelligence.

Il gruppo militante libanese si sta muovendo più velocemente dell'Iran nella sua pianificazione e potrebbe colpire Israele nei prossimi giorni, ha detto una delle fonti. Data la vicinanza del Libano a Israele, Hezbollah potrebbe agire con poco o nessun preavviso, ha aggiunto l'altra fonte.

Teheran, nel frattempo, sembra stia ancora cercando di capire come intende rispondere, hanno detto diversi funzionari alla Cnn.

In particolare, un funzionario militare americano ha affermato all'emittente Usa che l'Iran ha fatto alcuni, ma non tutti, i preparativi che gli Stati Uniti si aspetterebbero di vedere prima che lanci un attacco in grande stile contro Israele.

Non è chiaro come o se l'Iran e Hezbollah si stiano coordinando su un possibile attacco, aggiunge la Cnn, e alcuni funzionari hanno la sensazione che i due potrebbero non essere del tutto allineati su come muoversi.

(Unioneonline/v.l.)

