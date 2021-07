Si è chiuso nel bagno dell’aereo Ryanair per raggiungere l’Italia senza essere identificato.

Un clandestino oggi ha Bruxelles ha fatto evacuare il volo che, partito poi con ritardo dalla Capitale belga, è atterrato a Milano. E’ stato arrestato e consegnato all’ufficio della procura di Hal-Vilvorde.

Secondo la testimonianza di un passeggero, l’uomo ha provato prima ad occupare dei posti che erano poi risultati essere già stati assegnati ad altre persone. Quindi ha deciso di rinchiudersi in bagno per arrivare a Milano.

La Polizia quindi è intervenuta per farlo uscire dal bagno e scortarlo fuori dal velivolo, che è stato successivamente evacuato per assicurarsi che l’uomo non avesse lasciato nulla all’interno e per controllare tutti i bagagli imbarcati.

Resta da chiarire come abbia potuto l’uomo salire a bordo dell’aereo senza essere in possesso dei documenti d’imbarco.

(Unioneonline/L)

