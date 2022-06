Un uomo di 47 anni è stato ucciso da un alligatore mentre cercava di recuperare un frisbee nel lago di un parco pubblico.

È accaduto in Florida, e si è trattato del primo attacco mortale di alligatori, nello stato, dal 2019.

Le autorità hanno spiegato che il corpo dell’uomo è stato trovato ieri con un braccio mozzato in un lago al John S. Taylor Park, che si trova vicino a un campo da “disc golf”, un nuovo sport che combina il concetto del gioco del golf con quello del frisbee.

Alcune persone hanno visto il corpo con il braccio mozzato sulla riva del lago, e le autorità hanno confermato che è stato ucciso dall'animale.

"Pare che sia entrato prima dell'apertura del parco, e sfortunatamente non è un buon momento per essere in un lago, soprattutto durante la stagione degli amori degli alligatori", ha spiegato Paul Cozzie, direttore dei Parks e Conservation Resources nella contea di Pinellas, definendo quella decisione "un errore che sembra essergli costato la vita".

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata