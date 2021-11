Incredibile vicenda in Corea del Nord.

Uno studente che ha “contrabbandato” dalla Cina Squid Game, la serie Netflix sudcoreana di successo planetario, caricandola su una chiavetta Usb, è stato condannato a morte per fucilazione.

Lo riferisce Variety citando Radio Free Asia, che ha base negli Usa.

Il giovane, scoperto dopo che alcuni studenti sono stati sorpresi a guardare la serie, rischia il plotone di esecuzione. Tra gli altri studenti uno è stato condannato all’ergastolo per aver acquistato le puntate, gli altri a cinque anni di lavori forzati mentre insegnanti e dirigenti della scuola sono stati licenziati e rischiano di finire a lavorare in “miniere remote”, dice Variety.

Nel dicembre 2020 il regime nordcoreano ha approvato una “Legge per l'eliminazione del pensiero e della cultura reazionari” che vieta l'ingresso e la diffusione di materiale culturale come film, opere teatrali, musica e libri nel Paese. Il provvedimento ha principalmente lo scopo di impedire la diffusione di contenuti prodotti dalla Corea del Sud e dagli Stati Uniti.

Netflix tra l’altro in Cina non è disponibile, ma la serie è stata ampiamente piratata in tutto il Paese.

