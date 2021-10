Reparto maschietti, reparto femminucce e reparto neutro, no gender.

E’ quanto succederà nei negozi per giocattoli e articoli per l’infanzia in California.

Il governatore Gavin Newsom ha firmato una legge che, senza vietare le sezioni maschili e femminili, impone ai grandi rivenditori di avere uno spazio di esposizione separato rispetto ai primi due e neutro rispetto al genere.

Sezioni in cui saranno mostrate delle "selezioni ragionevoli" di giocattoli e articoli per l'infanzia, indipendentemente dal fatto che siano stati commercializzati per un particolare sesso.

La legge entra in vigore nel 2024 e verrà applicata ai grandi rivenditori, chi non la rispetta rischia una multa fino a 250 dollari per la prima violazione e 500 per le successive.

Il provvedimento non riguarda l’abbigliamento ma solo gli oggetti per l’infanzia, e lo scopo è aiutare i cittadini a contrastare, fin dalla tenera età, i pregiudizi di genere.

(Unioneonline/L)

