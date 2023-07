Doveva essere una vacanza da trascorrere in famiglia ma è finita in tragedia. Matteo Chieu, 14enne di Tolmezzo (Udine), è morto ieri dopo essere stato punto da una zanzara in Brasile.

Il giovane aveva frequentato con successo il primo anno di un liceo scientifico. Subito dopo la promozione era partito alla volta del paese sudamericano per incontrare alcuni parenti della mamma, originaria del posto.

Il padre del ragazzo, noto commerciante cittadino, è immediatamente partito per raggiungere la moglie. Ancora da chiarire le dinamiche del decesso.

