Almeno 40 persone sono rimaste ferite e altre centinaia si trovano ancora sotto le macerie in seguito al bombardamento di ieri, da parte delle forze di Kiev, della città ucraina occupata dai russi di Novaya Kakhovka, nella regione di Kherson (sud).

Lo ha detto il capo dell'amministrazione militare-civile del distretto di Kakhovka, Vladimir Leontyev, secondo quanto riporta la Tass.

"Sappiamo già di 40 feriti", ha detto Leontyev, sottolineando che il numero è destinato a salire "perché non possiamo nemmeno immaginare ora quanti sono rimasti feriti da schegge e vetri rotti. Parlo solo di chi ha chiesto assistenza medica".

Salgono invece a 33 le vittime del bombardamento di un edificio residenziale di cinque piani nella città di Chasiv Yar nella regione di Donetsk. Tra le macerie anche il corpo di un bambino.

Secondo il quotidiano bollettino dell’intelligence britannica, le forze russe continuano a fare piccoli progressi sul terreno nella regione ucraina di Donetsk (est) con l'occupazione del villaggio di Hryhorivka, oltre a proseguire il loro assalto lungo la strada principale che collega le città di Donetsk e Kharkiv.

Il ministero della Difesa russo, si legge nel dossier, potrebbe aver deciso di ricorrere a metodi di reclutamento "non tradizionali" a causa della carenza di soldati, come il reclutamento di detenuti nelle carceri del Paese per rafforzare le file del gruppo mercenario russo Wagner. Se confermata, conclude l'intelligence, la decisione indicherebbe le difficoltà di Mosca nel rimpiazzare l'elevato numero di soldati deceduti sul campo di battaglia.

La giornata di ora in ora:

Ore 9.45 – Almeno 348 bambini uccisi dall'inizio della guerra

Il bilancio dei bambini uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa è salito a 348: lo ha reso noto l'ufficio del procuratore generale del Paese. I minori feriti sono almeno 650. Lo riporta Ukrinform.

***

Ore 9 – Il bilancio delle vittime di Chasiv Yar sale a 34

E' salito a 34 il bilancio delle vittime del bombardamento da parte delle forze russe, lo scorso fine settimana, della città di Chasiv Yar nella regione di Donetsk, dove è stato colpito un edificio residenziale di cinque piani: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Pavlo Kyrylenko. Finora i feriti sono nove. Lo riporta Ukrinform.

***

Ore 7.40 - Raffica di attacchi contro la città di Mykolaiv (sud)

Le forze russe hanno lanciato diversi attacchi missilistici nelle prime ore di oggi contro la città di Mykolaiv, nell'Ucraina meridionale: lo ha reso noto su Telegram il sindaco, Oleksandr Sienkevych, secondo quanto riporta Ukrinform. Testimoni oculari hanno riferito che le esplosioni sono state udite in tutti i quartieri della città e le unità di difesa antiaerea ucraine sono state attivate. Gli attacchi sono stati lanciati dalla zona della città occupata di Kherson. Per il momento non si hanno notizie di vittime o feriti.

