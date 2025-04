Sono peggiorate nelle ultime ore le condizioni di salute dell'ex presidente Jair Bolsonaro, ricoverato da dodici giorni dopo aver subito un intervento chirurgico addominale. Lo riferisce l'ultimo bollettino medico emesso dall'ospedale DF Star di Brasilia dove si parla di «pressione sanguigna elevata e peggioramento degli esami di laboratorio del fegato» e di prognosi riservata sull'uscita dalla terapia intensiva.

L'ex presidente, si precisa, «verrà sottoposto oggi a nuovi esami diagnostici e continua a digiunare per via orale, mentre prosegue con la fisioterapia motoria e le misure per prevenire la trombosi venosa». L'équipe medica mantiene quindi la prognosi riservata e la raccomandazione di non ricevere visite.

Bolsonaro, 70 anni lo scorso 21 marzo, aveva ricevuto ieri in ospedale una citazione della giustizia nell'ambito dell'inchiesta per tentato colpo di stato.

