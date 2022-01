Un curioso episodio quello che ha visto al centro la nave da crociera Crystal Symphony della compagnia Crystal Cruises: diretta a Miami, l’imbarcazione ha dovuto modificare improvvisamente la propria rotta verso le Bahamas e dopo che un giudice statunitense ha emanato un mandato di sequestro per l'imbarcazione a causa di bollette del carburante non pagate alla compagnia Peninsula Petroleum Far East.

Secondo i giudici, la Crystal Cruises avrebbe accumulato un debito per bollette del carburante non pagate pari a oltre 4,6 milioni di dollari, di cui 1,2 milioni di dollari in particolare per la Crystal Symphony.

Se la nave avesse toccato il porto di Miami, dunque, sarebbe stata bloccata dalle autorità, e così il comandante ha deciso di modificare l’itinerario previsto.

Per le centinaia di passeggeri a bordo un “fuori programma” del tutto inaspettato, che in molti hanno preso con ironia scherzando anche sui social circa un “rapimento” di pirati.

Alcuni di loro sono poi stati portati in traghetto a Port Everglades e a Fort Lauderdale, altri negli aeroporti locali.

(Unioneonline/v.l.)

