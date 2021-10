Dopo ore e ore di drammatica attesa ha avuto lieto fine la disavventura di una bimba di soli 8 anni rimasta nei boschi per due giorni dopo essersi smarrita durante una gita con la famiglia.

E’ accaduto sulle montagne di Cerchov, al confine tra Germania e Repubblica Ceca.

A ritrovare la piccola è stato un boscaiolo ceco, che ha allertato i soccorsi, a loro volta intervenuti per riconsegnare la piccola alla famiglia. Da quanto si apprende la bimba era in stato di ipotermia (nella zona – la foresta di Böhmerwald – le temperature notturne scendono già sotto zero), ma senza ferite gravi.

Secondo la ricostruzione dell’accaduto fatta dai media locali, la piccola stava facendo un’escursione con i genitori e con il fratellino di sei anni e un cugino di 9, ma all’improvviso li ha persi di vista.

Non riuscendo a rintracciarla, i genitori hanno quindi allertato le autorità e sul posto sono intervenute le squadre di soccorso: centinaia di uomini e donne, con droni e anche elicotteri, che per 48 ore hanno battuto la zona palmo a palmo, alla ricerca della piccola, senza esito.

A ritrovarla, come detto, è stato un boscaiolo, il cui intervento ha permesso infine alla piccola di tornare all’affetto dei suoi cari.

