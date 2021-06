È stato venduto all'asta per 28 milioni di dollari l’ultimo posto disponibile sulla navicella spaziale turistica New Shepard per viaggiare nello Spazio accanto a Jeff Bezos.

Il vincitore, di cui non si conosce l'identità, prenderà parte alla "nuova impresa” il 20 luglio insieme al patron di Amazon.

Il viaggio intorno alla Terra durerà 11 minuti.

L'asta indetta da Blue Origin si è chiusa in un tempo record: nei primi 240 secondi il prezzo è subito salito sopra i 20 milioni di dollari, poi dopo 420 secondi è arrivata l’assegnazione.

"Vedere la Terra dallo spazio cambia il rapporto con il Pianeta e con l'umanità", ha dichiarato Bezos in un video in cui spiega che anche il fratello Mark parteciperà alla “missione”.

Il ricavato verrà destinato a un'associazione di beneficenza.

Il viaggio di New Shepard, con sei persone a bordo, rappresenta un traguardo importante per il patron di Amazon, che di fatto ha bruciato sul tempo nella corsa allo Spazio il principale rivale, Elon Musk, Ceo di Space X.

Secondo alcuni analisti, il turismo spaziale potrebbe diventare una realtà significativa già nei prossimi anni e raggiungere un giro d'affari multimiliardario entro il 2030.

