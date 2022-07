"Vogliono che mi ricandidi. Leggete i sondaggi. Quei sondaggi dicono che il 92% dei democratici vuole che mi candidi".

Così Joe Biden ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano conto di un sondaggio del New York Times e del Siena College secondo il quale il 64% dei democratici preferirebbe un altro candidato per le elezioni presidenziali del 2024. Percentuale che schizza al 94% per i dem sotto i 30 anni.

Il presidente ha liquidato subito la questione ma secondo uno dei più grandi giornali americani l’inquilino della Casa Bianca ha un problema enorme: a causa dell’economia e dell’inflazione molti americani schierati sul lato democratico non ritengono che sia la persona giusta per trainare il Paese per altri quattro anni dal 2024, e forse neanche quella in grado di battere di nuovo Donald Trump se l’ex presidente dovesse decidere definitivamente di riscendere in pista.

Biden ha detto più volte che intende candidarsi per la rielezione. A 79 anni, è già il presidente più anziano nella storia americana e le preoccupazioni per la sua età si collocano in cima alla lista degli elettori democratici che chiedono al partito di trovare un'alternativa.

Secondo il sondaggio più di tre quarti degli elettori registrati vedono gli Stati Uniti muoversi nella direzione sbagliata e solo il 13% sostiene che la nazione è sulla strada giusta, il punto più basso nei sondaggi del Times dai tempi della crisi finanziaria del 2008.

Tra i colleghi democratici il suo indice di approvazione è del 70%, una cifra relativamente bassa per un presidente. Soprattutto considerando che le elezioni di midterm sono in arrivo e Biden avrà bisogno di radunare i democratici alle urne per mantenere il controllo del Congresso.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata